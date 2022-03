09/03/2022 18:11:00

Torna il Trapani Comix & Games. La terza edizione, che si svolgerà presso la Villa Margherita, avrà come special guest l'idolo dei ragazzini e la regina delle canzoni dei cartoni animati Cristina D'Avena.

Sono due serate le serata speciali, venerdì 20 e sabato 21 maggio 2022, nelle quali si potrà ascoltare la cantante più amata del mondo dei cartoni e della televisione. Cristina D'Avena dopo quattro anni torna a cantare live in Sicilia e si esibirà per la prima volta in provincia di Trapani.