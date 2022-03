"Essere o non essere"... decisivi nel fermare la guerra

10/03/2022 13:00:00

To be or not to be. Essere o non essere; questo é il dilemma: se sia più nobile d'animo sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell'iniqua fortuna, o prender l'armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli. Morire: dormire; nulla di più; e con un sonno dirsi che poniamo fine al cordoglio e alle infinite miserie naturale retaggio della carne,é soluzione da accogliere a mani giunte. Morire, dormire,s ognare forse:ma qui é l'ostacolo, quali sogni possano assalirci in quel sonno di morte quando siamo già sdipanati dal groviglio mortale, ci trattiene: é la remora questa che di tanto prolunga la vita ai nostri tormenti.



È una parte del soliloquio della tragedia Amleto (di W.Shakespeare) principe di Danimarca. L'esegesi del testo sono state molteplici nel corso dei secoli, l'introspezione esistenziale padroneggia il protagonista. Essere soffrendo o morire quindi non essere, per mettere fine alle tribolazioni. Il dubbio amletico è assente nel pensiero del presidente ucraino Zelensky e l'ha dichiarato in un video collegamento con la camera dei comuni inglese:"essere o non essere? noi rispondiamo essere, rispondiamo vogliamo esistere", poi il J'accuse di Zoliana memoria:"abbiamo bisogno dell'aiuto degli occidentali, la Nato non si è comportata come doveva nell'attacco contro la centrale nucleare di Zaporizhzha e la risposta negativa all'istituzione di una no fly-zone,non ci arrendiamo come voi contro i nazisti".

Idee chiarissime ad oggi. Per il popolo ucraino il non essere è fuori discussione, si ripete per adesso. In visita in una città polacca al confine con l'Ucraina che sta accogliendo migliaia di profughi, il sindaco Bakun ha rammentato a Salvini regalandogli una maglietta con l'effige di Putin,che lui non ha mai avuto l'antinomia vuole essere Putin. L'ex campione tennista- che sconfisse anche Federer a Wimbledon-ucraino Stachovsky lasciando moglie e figli ha deciso di essere e si è arruolato,seppur non ha avuto esperienze militari. Dopo le sanzioni e per aprire un tavolo di trattative credibile gli Usa, l'UE e la Cina dovranno sciogliere se "to be or not to be" decisivi nel fermare la guerra.



Vittorio Alfieri