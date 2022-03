Porto di Marsala, il molo della lanterna rossa non c'è più...

11/03/2022 12:24:00

Una volta era un molo del porto di Marsala alla cui estremità vi è stata posizionata la lanterna rossa, nato come braccio per proteggere l'infrastruttura dalle correnti. Oggi di quella costruzione resta intatta solo la lanterna, viste le condizioni in cui si trova adesso.

Qui sotto e a fianco potte vedere una gallery fotografica di come è ridotto, ormai completamente distrutto dalle intemperie che da anni lo consumano. La situazione disastrosa in cui si trova il molo con la lanterna rossa è una istantanea perfetta di quali siano oggi le condizioni del porto di Marsala: una struttura che non è sicura, che non permette la navigazione in sicurezza, che non ha più un fondale adeguato come dovrebbe avere normalmente un porto.

Intanto dalle amministrazioni pubbliche si attende sempre una mossa, dopo i fiumi di parole spese da anni attorno alla realizzazione di una infrastruttura che tutti dicono, fondamentale per la città, ma che all'atto pratico, nessuno, pubblico e privato, fino a questo momento sono stati in grado di fare.

Dopo che il Comune ha ufficialmente comunicato alla Regione di aver rinunciato al fondo di rotazione per la progettazione parziale del porto, ora si attendono i primi passi concreti con la Regione che si è presa l'impegno di realizzare l'opera, impegni elettorali regionali permettendo. Qui potete leggere tutti gli aggiornamenti sulla situazione del porto di Marsala.