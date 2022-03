Più di 9 mila positivi al Covid in provincia di Trapani. Stabili i ricoveri: i dati aggiornati

11/03/2022 17:45:00

Aumenta ancora il numero dei positivi al Covid19 in provincia di Trapani.

Secondo quanto comunicato dall'Asp (i cui dati sono sempre da prendere con le pinze) sono 880 nuovi contagiati nel territorio, al netto di un solo negativizzato (ieri 1.217), ma non si registrano ulteriori decessi.

Così il totale degli attuali positivi è di 9.476 (giovedì erano 8.597) compresi 8.929 asintomatici

Dall’inizio della pandemia sono 57.843 i guariti, appunto uno in più registrato nell'ultimo bollettino, mentre sono 587 i deceduti.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, restano a zero in terapia intensiva (come negli ultimi giorni), 9 sono in terapia semi-intensiva (uguale), 36 in degenza ordinaria (-1), 13 in Rsa Covid hotel (uguale).

Questa la situazione degli attuali positivi nei comuni della provincia di Trapani (tra parentesi il dato del giorno precedente): 1.773 a Marsala (1.567), 1.394 a Mazara del Vallo (1.296), 1.070 a Castelvetrano (952), 933 a Trapani (832), 832 ad Alcamo (788), 428 a Campobello di Mazara (378), 421 a Partanna (380), 338 ad Erice (304), 316 a Petrosino (282), 279 a Salemi (256), 270 a Santa Ninfa (241), 268 a Castellammare del Golfo (244), 190 a Calatafimi Segesta (186), 177 a Valderice (164), 161 a Pantelleria (156), 144 a Gibellina (129), 117 a Paceco (103), 99 a Salaparuta (88), 84 a Custonaci (79), 55 a San Vito Lo Capo (55), 36 a Favignana (34), 34 a Buseto Palizzolo (33), 32 a Vita (29), 25 a Poggioreale (21), 0 a Misiliscemi (0).