Aperto un nuovo salone da barba a Marsala

11/03/2022 10:08:00

Apre a Marsala, in Via Edoardo Alagna il salone uomo Nuovo coiffeur Mauro, con nuovi ed ampi locali e postazioni molto distanziate una dall'altra. Il salone offre un servizio professionale e specializzato nel campo dell'acconciatura maschile, con particolare attenzione alle specifiche esigenze della propria clientela. Un luogo dove essere coccolati e ricevere trattamenti con prodotti di qualità appositamente selezionati per il benessere e la bellezza dei propri capelli e del viso dopo la barba. Inoltre si eseguono stirature, mascherature dei capelli bianchi e effetti luce, hair tatoo.

Maurizio Sardo, titolare del salone, vanta un'esperienza venticinquennale e nonostante durante questi anni abbia appreso tutti i segreti del mestiere, si tiene costantemente aggiornato sulle ultime novità per quanto riguarda sia i tagli che i prodotti.

Per prenotare un appuntamento presso il Nuovo coiffeur Mauro, è possibile contattare il 349 813 2093.