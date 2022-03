Omicidio nel quartiere Brancaccio di Palermo. Ucciso un uomo di 47 anni

11/03/2022 07:05:00

Omicidio ieri sera nel quartiere Brancaccio di Palermo. È Natale Caravello, pregiudicato di 47 anni, l'uomo che è stato ucciso con due colpi di pistola, intorno alle 19:30, in via Pasquale Matera.

L'allarme è stato dato da una chiamata al 112 che avvertiva di un uomo a terra con uno scooter. Si pensava ad un incidente, ma quando sono arrivate le forze dell'ordine l'uomo era già morto e a terra vi erano i bossoli sparati.

Caravallo aveva dei precedenti penali ma l'omicidio non ha a che fare con il suo passato, in serata si è costituito l'uomo che gli ha sparato. Caravello sarebbe stato ucciso dopo una lite per motivi sentimentali e per rivalsa.

Si tratta di un giovane di 20 anni, Alessandro Sammarco che ha raccontato agli inquirenti di essere stato lui, per motivi di gelosia.