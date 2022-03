Savona nuovo assessore a Favignana 

11/03/2022 14:21:00

L'ex direttore dello Iacp di Trapani, Pietro Savona completa la Giunta del Comune di Favignana. «Sono onorato di far parte di questa compagine – dice il neo assessore - Favignana, Levanzo e Marettimo sono la punta di diamante del turismo trapanese e sono isole determinanti per lo sviluppo di tutta la provincia. Ho accettato l’incarico perché c’è questa giunta e perché conosco la levatura e le capacità del sindaco Forgione. Il mio contributo sarà totale, con spirito di servizio e competenze che metterò a disposizione dell'amministrazione».

“Una scelta importante, di qualità tecnica e professionale e di grande rigore etico e morale – ha dichiarato il sindaco Forgione - Viste le sfide che abbiamo di fronte, con la fuoriuscita dalla pandemia, e le nuove opportunità che ci vengono offerte dal Pnrr per rilanciare lo sviluppo delle nostre isole, nel rispetto del carattere civico del nostro progetto, ho ritenuto di arricchire la giunta con una scelta di alto profilo per uscirne più rafforzati. Vorrei ringraziare il dott. Osvaldo Cono Ernandez che, purtroppo, per motivi di salute, è stato costretto a lasciare il proprio incarico».