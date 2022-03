La polizia arresta un uomo e una donna a Trapani. Ecco perchè

12/03/2022 15:15:00

Due gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato, la scorsa settimana.



In particolare, a finire in carcere, un uomo ed una donna, destinatari, rispettivamente, di provvedimenti emessi dall'Ufficio di Sorveglianza di Trapani e dalla Corte di Appello di Palermo.



L'uomo, quarantatreenne pregiudicato per diversi reati contro il patrimonio ed in stato di detenzione domiciliare, aveva violato le prescrizioni imposte, allontanandosi arbitrariamente da casa. La donna, quarantunenne con precedenti, aveva commesso una rapina a Marsala nel 2018, per la quale era stata condannata a 4 anni e 6 mesi di reclusione, con sentenza divenuta irrevocabile nei primi giorni del mese di marzo.



Al termine delle incombenze, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani hanno accompagnato entrambi in carcere; l’uomo presso la locale Casa Circondariale, la donna presso l’istituto Penitenziario “Pagliarelli” di Palermo.