Marsala, i consiglieri comunali dicono no alla chiusura dell'istituto audiofonolesi

12/03/2022 11:00:00

Il consiglio comunale dice no alla possibile chiusura dell'istituto audiofonolesi di Marsala. La vicenda è stata al centro del dibattito del consiglio comunale di Marsala. Tra i primi ad intervenire il consigliere Flavio Coppola che, dopo aver fatto dei cenni alla storia del convitto, ha sottolineato la mancata attenzione della politica nei confronti dell'istituto e lanciato un appello affinché i servizi fondamentali per i ragazzi non vengano stoppati.

Il presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano, parla di una situazione "paradossale e aberrante”, e il consigliere Pino Ferrantelli dice che la chiusura di un istituto scolastico rappresenta “un decadimento della civiltà”. Per l'amministrazione comunale è intervenuto il vice sindaco Paolo Ruggieri ribadendo l'impegno a far sì che l'istituto non chiuda.