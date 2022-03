Serie C1 di calcio a 5 Sconfitta pesante per la Primavera Marsala sul campo del Caresse Partinico

13/03/2022 19:42:00

Un'altra brutta sconfitta per l' ASD Primavera Marsala impegnata nel campionato di C1.



Niente da fare per la Primavera Marsala impegnata a Partinico contro il Caresee Futsal per la 17 esima giornata di campionato.

In un momento delicato come questo, la Primavera Marsala affronta uno scontro salvezza con una rosa ancora una volta decimata dalle assenze per COVID e infortuni. A mancare erano ben sei: Lo Presti, Centonze G. Bonura , Bonafede, Pellegrino e Sciacca.



Il match inizia subito con il gol di Barry, che provando un tiro da centrocampo, trova impreparato il portiere avversario, battendolo dopo pochi minuti di gioco. La squadra di mister Figuccio inizia a creare molte occasioni, che si vanificano contro i pali (ben 3 nel primo tempo). Gli avversari più cinici, trovano il gol del pareggio con una bella azione e a quattro minuti dalla fine del primo tempo, arriva il gol del raddoppio della squadra avversaria. Inizia il secondo tempo con più cattiveria, il mister Alessandro Figuccio parte sin da subito con il 5° di movimento, trovando il pari con Tripodi dopo otto minuti.

Gli ospiti iniziano ad accusare la stanchezza: Figuccio sbaglia un passaggio e manda in porta l'attaccante avversario, trovando il gol del vantaggio a porta sguarnita. Le occasioni fioccano, ma la poca concretezza e la mancanza di attaccare il secondo palo penalizzano ancora una volta gli azzurri.

Nei minuti finali, il Caresse Futsal, trova il gol del 4-2 con un netto fallo di trattenuta ai danni di De Marco V. La squadra avversaria si chiude bene e con attenzione, ma ad un minuto dalla fine De Marco Francesco trova il suo primo gol in campionato, decretando il risultato finale di 4-3, ancora più difficile da accettare.



Ora la Primavera Marsala disputerà due partite in casa, ma dovrà affrontare le prime due della classe, Real Termini e Villaurea. Un finale di campionato tutto in salita per poter allontanare l'incubo play out.



Tabellino



ASD PRIMAVERA MARSALA: Cusumano, Figuccio, La Grutta, Tripodi, Barry, Corrao, Centonze, Scarpitta, De Marco.V. , De Marco F.,

Allenatore: Figuccio Alessandro

ASD. CARESSE FUTSAL PARTINICO: Cutrona, Celestra, Giangrande, Oliva, Genuardi, Intravavia, Passannanti, La Tona, Calandra, Mazzola

Allenatore: Guddo Rosario

Arbitri: Gaspare Giarratano della sezione di Agrigento e Marco Fallanca della sezione di Catania.

Marcatori: Barry ( P.M), Giangrande (C), Passanti ( C), Tripodi (P.M.), Cutrona (C), De Marco (P. M), Cutrona (C)

Campo: Stadio Partinico

Si è giocato in presenza di pubblico.

Da comunicato