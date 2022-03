Da Mazara a Castellammare, iniziative solidali per l'Ucraina

13/03/2022 04:00:00

Le comunità parrocchiali di Erice e di San Vito Lo Capo si mobilitano per la solidarietà e dopo la prima raccolta straordinaria del mercoledì delle ceneri, è stato lanciato il progetto “una margherita per i profughi dell’Ucraina”.

In pratica i fedeli sono invitati a versare il corrispettivo dell’acquisto di una pizza Margherita, fissato simbolicamente in 10 euro, ogni settimana fino a Pasqua. Chi lo desidera può diventare “seminatore di pace”, versando il corrispettivo una tantum. Chi s’impegna a versare il contributo ogni settimana acquista, in questo gioco di solidarietà, lo status di “costruttore di pace”.

Ad Erice intanto la parrocchia ha messo a disposizione due appartamenti per l’accoglienza di due mamme con bambini ed è iniziato il lavoro preliminare per l’accoglienza comunitaria con l’organizzazione di turni settimanali per famiglia. In particolare è richiesto il contributo di medici, infermieri, assistenti sociali, di interpreti e traduttori per facilitare l’integrazione.

Chi desidera dare una mano può contattare per mail le parrocchie: Erice realduomo@ericelamontagnadelsignore.it e San Vito Lo Capo info@sanvitoitalia.it



Castellammare pronta ad ospitare i profughi

Uniti per l’Ucraina: Castellammare del Golfo ha già avviato l’accoglienza ed è pronta ad ospitare altri profughi provenienti dall’Ucraina. Per questo l'amministrazione di Castellammare del Golfo con la commissione comunale pari opportunità, il Cif (centro italiano femminile) e il centro di solidarietà Castellammare APS, invita domenica 13 marzo, nell’aula consiliare di corso Bernardo Mattarella, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19, ad aderire all’accoglienza i cittadini che hanno disponibilità nella propria abitazione o in altri edifici a loro disposizione, così da ospitare in città i cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

Inoltre nell’aula aula consiliare, sempre domenica 13 marzo dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19, è possibile consegnare indumenti per la prima accoglienza in buono stato e puliti da far indossare a chi arriva: biancheria intima nuova, calze, pigiami, maglieria, pantaloni…

Intanto prosegue la raccolta di farmaci e beni di prima necessità da inviare in Ucraina raccolti nel parco urbano villa Olivia (ingresso da viale Leonardo da Vinci) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30 a cura delle associazioni “Genitori di buona volontà” e “Fiore Daphne”.

«Auspicando che la guerra possa cessare al più presto, aiutiamo il popolo ucraino: accogliamo in città i cittadini ucraini che fuggono dalla guerra e prosegue la raccolta di beni di prima necessità da inviare al fronte a cura delle associazioni -affermano il sindaco Nicolò Rizzo e la sua vice ed assessori alla pari opportunità Brigida Di Simone-. È possibile ospitare chi arriva in Sicilia, come è già stato fatto per alcuni, ma anche donare abbigliamento, farmaci, beni di prima necessità, prodotti per bambini e tanto altro. Ringraziando chi contribuirà donando con la solidarietà che da sempre contraddistingue i cittadini di Castellammare del Golfo, l’amministrazione comunale fa presente che seguiranno altre iniziative per un grande abbraccio che giunga fino a Kiev».

Nasce la rete “Mazara per la Solidarietà”

“Un’aria insolita si è respirata nei corridoi del Palazzo Comunale. Privati cittadini, gruppi spontanei, volontari, associazioni, cooperative e fondazioni si sono ritrovati, su spinta dell’Amministrazione, per aprire un tavolo di solidarietà e di co-progettazione in aiuto del popolo Ucraino. Tante idee, tante proposte e soprattutto tanta voglia di esserci e collaborare non solo per gli Ucraini ma, su proposta di alcuni referenti, per condividere percorsi di cura, accoglienza e aiuto utili per tutta la Città su cui collaborare tutti in forma allargata. Insieme è più facile, ciascuno fa una parte e il risultato finale è sicuramente migliore”.

Lo dichiara l’assessore comunale alla Partecipazione Germana Abbagnato, annunciando la nascita della rete “Mazara per la Solidarietà”.

“Questo primo incontro che abbiamo tenuto ieri sera con l'assessore Mauro e le associazioni – sottolinea l’assessore Abbagnato - è servito a gettare le basi del programma, fare il punto sulla normativa disponibile in materia di emergenza Ucraina (è intervenuto l’Avv. Riccardo Dado incaricato dall’Ordine Avvocati a supporto su tutte le problematiche legate all’Accoglienza), raccogliere le disponibilità a cooperare e sono già state lanciate alcune proposte. L’andamento della guerra ci porta a pensare che ci saranno tempi lunghi e che serviranno azioni dilatate nel tempo e sostenibili, magari suddivise in fasi in relazione all’evolversi della guerra, al flusso di sfollati e ai bisogni che man mano si manifesteranno. Noi ci faremo trovare pronti!”.



La Rete di solidarietà verrà formalizzata con apposito protocollo d’intesa tra quelle partecipanti ma sarà aperta a nuove adesioni e verranno rese note le iniziative.



L’Amministrazione Comunale in rete con i cittadini e le associazioni è pronta a lavorare sulle prime azioni di AIUTO a chi ha deciso di resistere e rimanere in Ucraina.



AIUTI

Partirà una raccolta fondi che avrà l’obiettivo di finanziare direttamente e tramite le autorità diplomatiche ucraine le città colpite dalla guerra (Iban e causale verranno resi noti la prossima settimana).



CENSIMENTO DISPONIBILITA’ ACCOGLIENZA

Nel rispetto delle normative e percorsi istituzionali vigenti, la Rete si farà carico di censire la disponibilità di famiglie e luoghi per incrementare l’accoglienza.



EVENTI

L’amministrazione comunale e la Rete hanno partecipato sabato 12 marzo alle ore 16,30 in piazza della Repubblica al raduno “Insieme per la pace”, organizzato dalla Caritas diocesana, col patrocinio del Comune di Mazara del Vallo.

Altra iniziativa culturale di solidarietà alla quale la Rete aderisce è il Concerto “Uniti per la Pace” che l’Orchestra Sinfonica Siciliana eseguirà giovedì 17 marzo alle ore 20,30 nella Basilica Cattedrale.

In fase di pubblicazione nel portale istituzionale una pagina dedicata “SOS UCRAINA” con apposita casella mail.