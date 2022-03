La tragedia di Favignana: l'isola piange il piccolo Libero

14/03/2022 13:00:00

Tutta l'isola di Favignana piange la morte del piccolo Libero, il bambino di due anni investito ieri dal nonno che, alla guida della sua auto, stava facendo manovra per uscire dal cortile di casa.

Disperati i genitori, Filippo e Viviana, e tutti i loro amici e parenti. Ma in realtà è tutto l'isola ad essere sconvolta per un bambino che, con la sua gioia e i suoi riccioli biondi, era amato da tutti.

Il bimbo è morto per le gravissime ferite riportate, tanto che non ha fatto in tempo, purtroppo, neanche ad arrivare a Trapani, dove l'unità di emergenza era stata preallertata.

La tragedia è avvenuta ieri, domenica 13 Marzo, intorno alle 19.

"Un tragico incidente - commenta il Sindaco di Favignana, Francesco Forgione - che colpisce i la nostra comunità con la scomparsa del piccolo Libero. L'Amministrazione comunale e l'intera cittadinanza egadina stringono in un abbraccio i genitori Filippo e Viviana e tutti i loro cari per la tragedia che li ha colpiti. Non dimenticheremo l'allegria, la gioia e i riccioli biondi del piccolo Libero".