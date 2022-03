Al Teatro Impero fa troppo freddo: salta il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana 

14/03/2022 07:19:00

Era molto atteso il concerto di sabato 12 Marzo 2022, a Marsala, dell'Orchestra Sinfonica Siciliana con due star internazionali, i fratelli Alessandro e Massimo Quarta. Nonostante il maltempo, infatti, in tanti, marsalesi e non solo, si sono recati al Teatro Impero per assistere ad un concerto evento.

Peccato che il concerto non si è potuto fare. Motivo? Faceva troppo freddo. L'impianto di riscaldamento, infatti, non funziona.

Troppo freddo", spiega il sovrintendente della Foss (Fondazione Orchestra sinfonica siciliana), Giandomenico Vaccari, il quale ha constatato con rammarico che l'impianto di riscaldamento non era funzionante. "A Marsala siamo sfortunati - racconta -. È la seconda volta che troviamo maltempo. A settembre pioveva sul palco... Adesso anche il freddo e i riscaldamenti fuori uso".

Poi qualcuno ci ha messo il carico da undici. Perchè i tecnici hanno dimenticato un paio di strumenti, mai arrivati a teatro.

Il sovrintendente Vaccari precisa però che la vera causa dell'annullamento è il freddo. "Noi avremmo potuto comunque sostenere il concerto - sottolinea - ma appena entrato a teatro io stesso ho constatato che non erano quelle le condizioni ideali. Per questo ci siamo scusati con il pubblico e abbiamo rimborsato i biglietti. Ci dispiace, ma non è accettabile. Ne parlerò con il sindaco".

Cattiva figura per l'amministrazione, anche perchè il concerto non verrà recuperato. Danno e beffa per tutti, insomma. L'assessore alle politiche culturali Paolo Ruggieri si dice "dispiaciuto". E ricorda che, nonostante il freddo, l'8 Marzo si è tenuto ugualmente il concerto della banda della polizia. Insomma, la colpa, secondo il Comune, è degli artisti troppo freddolosi ...