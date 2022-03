Erice, polemiche anche sui vandali a San Giuliano

14/03/2022 09:33:00

Polemica sui danneggiamenti subiti dalla delegazione municipale di San Giuliano.

Il sindaco di Erice Daniela Toscano attacca il consigliere Strongone. “Nel suo post pubblicato sui social – dice - non è presente un minimo gesto di condanna nei confronti dei criminali che hanno vandalizzato l'esterno della nostra sede comunale di Piazza Pagoto: non credevo ai miei occhi quando, purtroppo, mi sono trovata a leggerlo. Ma tant'è”.

“Mi spiego meglio – prosegue il primo cittadino - anziché condannare i delinquenti che hanno danneggiato gli uffici, il consigliere Strongone mi attacca, contestando la nostra scelta di allocare proprio in quel luogo, peraltro di proprietà comunale, gli uffici della delegazione. Ma per quale oscuro motivo? Dovrebbe dare delle spiegazioni. Sarebbe stato forse più opportuno secondo il solerte consigliere affittare un locale gravando ulteriormente sulle tasche dei cittadini non si sa per quale misterioso motivo?



E perché non valuta come positiva e sacrosanta la scelta di avere degli uffici (non gli unici, ricordo infatti che anche la Polizia Municipale ha sede a qualche decina di metri... nonché a due passi i servizi sociali, tributi, pubblica istruzione, sport, personale e servizi finanziari ...ossia la maggior parte degli uffici comunali ) in questo Quartiere che è abitato soprattutto da persone perbene? O forse bisogna darla per forza vinta a quei pochi che agiscono in maniera diversa? e che chiaramente non gradiscono la nostra presenza...

La posizione e le lezioni di Strongone, in definitiva, non hanno alcun senso, sono soltanto l'ennesimo, vacuo, attacco nei miei confronti. Non sarà l'ultimo, ovviamente.



Ma, d'altronde, - conclude Toscano - siamo in campagna elettorale dove, a quanto pare, tutto è consentito, ma solo ai miei avversari”.