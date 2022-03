14/03/2022 12:31:00

New entry nel Movimento VIA di Marsala. Si tratta di Salvatore Adamo che aderisce al movimento, coordinato in città da Ignazio Chianetta.

"Il Movimento sta lavorando per la crescita umana e politica su tutto il territorio provinciale - le parole di Chianetta - siamo per questo ben lieti di annoverare tra le ultime adesioni anche quella dell’amico Salvatore Adamo, persona di grande spessore e capacità, che non mancherà di fare mancare a VIA il suo contributo".