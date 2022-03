16/03/2022 11:01:00

Avrà un carico di cemento in sovrabbondanza rispetto a quello normale, così una betoniera questa mattina ha lasciato un po' di materiale lungo le strade di Marsala.

Nella foto quello perso in via Mazzini nei pressi di piazza del Popolo, dove si vede che il mezzo ha svoltato.

A volte le buche sulle strade cittadine rimangono per giorni e giorni in attesa che qualcuno possa ripararle con dell'asfalto o in alternativa provvisoria, con del cemento, qui, invece, il materiale è in abbondanza, e se non viene rimosso subito recherà altrettanti disagi agli automobilisti.