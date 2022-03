I Vigili del Fuoco si sono addestrati nella Baia di Cornino

17/03/2022 08:46:00

Una settimana di prove pratiche nel mare della baia di Cornino, nel comune di Custonaci, per i Vigili del Fuoco che hanno partecipato al Corso interprovinciale di autoprotezione in ambiente acquatico.

18 i vigili del fuoco partecipanti (nove del Comando di Trapani e nove del Comando di Palermo) e tre istruttori Atp del Comando di Trapani in qalità di docenti.

Durante le prove pratiche in acqua, sono state eseguite le figure tradizionali di recupero da natante e da terra, con e senza corda galleggiante. È seguito l’esame finale, davanti la commissione presieduta dal comandante provinciale di Trapani, Michele Burgio, che ha dichiarato idonei tutti i diciotto corsisti.

“Il Corso Atp – viene precisato in una nota del Comando dei Vigili del Fuoco – è stato finalizzato per trasmettere al personale VF: la conoscenza di base del rischio acquatico; la capacità di integrare la valutazione del rischio di ogni intervento con le problematiche legate agli ambienti acquatici; la conoscenza degli specifici DPI (utilizzo, finalità e mantenimento); la capacità di eseguire procedure di base per l'autoprotezione, mettendo in pratica semplici manovre da natante o da sponda con adeguati standard di sicurezza; la capacità di mantenere nel tempo le competenze acquisite”.