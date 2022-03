Marsala, tre anni fa l'omicidio di Nicoletta Indelicato

17/03/2022 15:22:00

Tre anni fa la scomparsa di Nicoletta Indelicato, la giovane marsalese, uccisa con 12 coltellate e data alle fiamme la notte tra il 16 e il 17 marzo 2019 e il cui corpo venne ritrovato due giorni dopo in un vigneto di contrada Sant'Onofrio a Marsala.

Un delitto che ha sconvolto l'intera comunità marsalese e l'intera Italia, per il quale sono stati condannati i due responsabili: Margareta Buffa, "amica" di Nicoletta e Carmelo Bonetta. La prima è stata condannata all'ergastolo dai giudici della Corte d'Assise di Trapani il 1° febbraio del 2021.

Carmelo Bonetta reo confesso, era stato già condannato a 30 anni di carcere e aveva scelto il rito abbreviato a differenza di Margareta Buffa, che decise per il rito ordinario, dichiarandosi innocente.

Per i pm “Margareta Buffa ha pianificato l'omicidio di Nicoletta Indelicato, agendo con lucidità e malvagità” e per quessto avevano chiesto una pena superiore a quella inflitta a Carmelo Bonetta. "Margareta Buffa ha depistato, occultato, denigrato la personalità di Nicoletta e ha reso dichiarazioni fuorvianti. Il suo alibi è maliziosamente preordinato e falso. Non è un alibi, ma la prova della sua colpevolezza”, scrissero i giudici della pubblica accusa.