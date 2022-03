Trapani, era ai domiciliari per droga. Finisce in carcere un 22enne

17/03/2022 09:22:00

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato e tradotto in carcere uno dei 5 soggetti finito ai domiciliari a seguito dell’operazione antidroga del 22 dicembre 2021.



Il 22enne si è reso responsabile della manomissione del braccialetto elettronico che ha subito allarmato la Centrale Operativa del Comando Provinciale. In pochi minuti un equipaggio della Sezione Radiomobile è giunta sul posto appurando che il giovane risultava regolarmente in casa ma manifestava un’insofferenza particolare all’apparecchio che comunque gli è stato istallato nuovamente con non poche difficoltà.



Per tale motivazione i Carabinieri hanno avanzato una richiesta di aggravamento di pena subito accolta dal G.I.P. del Tribunale di Trapani che ha emesso l’ordinanza.



L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.