L'energia che manca, in tutti i sensi...

Energia. Il vocabolo ha più accezioni, se ne mutueranno alcune.

Fermezza di carattere e risolutezza nell’azione, uomo privo, che ne è sprovvisto, governare energicamente, dirigere un’impresa, comandare le persone, affrontare risolvere una o più situazioni. Forza dinamica dello spirito, che si manifesta come volontà e capacità di agire,tendere con forza al proprio scopo, essere animato da grande vigore e trovare in sé quello necessario per continuare la lotta, rianimare, rinvigorire, rinfrescare la propria e l'altrui prestanza.

Fonti primarie di energia, quelle che si trovano in natura,la solare, l’eolica,delle acque fluenti-idroelettrica- delle onde e delle correnti marine, attraverso un lungo processo chimico e fisico, quella dei combustibili-carbon fossile, petrolio e gas naturale-. Energia primarie sono le fonti rinnovabili da cui si può attingere senza limitazione e che non determinano inquinamento o rischio, con esclusione quindi dei combustibili fossili o nucleari.Sono le secondarie,quelle che si ottengono da operazioni tecnologiche su sostanze costituenti sorgenti primarie,ad esempio la benzina, ottenuta distillando il petrolio. Qualora ce ne fosse bisogno la guerra in Ucraina ci ha rammentato la nostra dipendenza energetica dai russi, dai quali riceviamo il 38,2% del fabbisogno nazionale il 27,8% dall'Algeria-fonte Mise-che arriva a Mazara dal Vallo, e le bollette sono lievitate notevolmente.

In questi giorni il costo è alle stelle della benzina e del gasolio dovuto all'aumento del Brent e all'embargo. Nonostante ciò il ministro Cingolani ha sostenuto che l'incremento dei prezzi è una "colossale truffa' dovuta alle speculazioni dei mercati.

A queste affermazioni l'osservatore resta basito, non è anche compito della politica regolare il bazar dell'oro nero?

Si perdoni ma repetita iuvant. Dopo quasi 18 mesi dal suo approdo a quartiere spagnolo la gagliardia del sindaco di Marsala ha prodotto: ospedale Borsellino ancora Covid-19, padiglione questo mistero, porto in alto mare, per i rifiuti rivolgersi ad un cartomante, sull'acqua con calma Lilibeo è città del vino la sostituiremo con il nettare degli dei. Il primo cittadino dispone di 42 mesi per consegnare ai cittadini una città migliore e per farlo necessita diversa Energia.



Vittorio Alfieri