Covid. Il bollettino del 18 marzo in provincia di Trapani: quasi 11 mila positivi, nessun morto

18/03/2022 14:40:00

Per il secondo giorno di fila diminuisce il numero degli attualmente positivi al Covid19 in provincia di Trapani.

Dati ballerini quelli forniti dall'Asp perchè registrano numeri di guariti di giorno in giorno altalenanti. Ma i dati forniti ci dicono che in provincia di Trapani ci sono 10.996 persone con il Covid (ieri erano 11.082). Nell'ultimo bollettino si registrano 976 negativizzati che portano il totale a 62819 dall'inizio della pandemia. Non ci sono nuovi decessi, sono 591 da inizio pandemia.

Sul fronte ospedaliero è immutata la situazione in terapia intensiva, con nesun ricovero, 16 in semi intensiva, 36 persone in degenza ordinaria 14 in Rsa e Covid Hotel.

Questi invece i dati per città, tra parentesi il dato di giovedì: 2.435 a Marsala (2.377), 1.422 a Mazara del Vallo (1.413), 1.182 a Castelvetrano (1.299), 1.119 ad Alcamo (1.062), 970 a Trapani (958), 569 a Partanna (612), 488 a Campobello di Mazara (512), 365 a Salemi (363), 347 a Santa Ninfa (361), 361 ad Erice (356), 309 a Petrosino (350), 294 a Castellammare del Golfo (297), 181 a Gibellina (186), 185 a Calatafimi Segesta (167), 155 a Pantelleria (154), 153 a Valderice (150), 110 a Paceco (103), 90 a Custonaci (85), 54 a Salaparuta (66), 51 a Favignana (50), 45 a Vita (48), 42 a Poggioreale (45), 38 a San Vito Lo Capo (38), 31 a Buseto Palizzolo (30), 0 a Misiliscemi (0).