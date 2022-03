18/03/2022 16:06:00

Lutto a Marsala per la morte del dottore Antonio Sparla. Il medico chirurgo, molto noto in città, è scomparso questa notte. Aveva 64 anni. Per lui è stato fatale un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Era medico di famiglia, con ambulatorio in Via Verdi, e specializzato in Flebologia.

Lascia la moglie Giovanna, il figlio Luca ed i fratelli Franco e Giovanna Sparla, la cognata Enza ed i nipoti.

I funerali si terranno domani alle ore 11:00 presso la chiesa di San francesco Di Paola, in corso Calatafimi.