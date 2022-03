 A Palermo è arrivato il "Camden market", un mercato in perfetto stile londinese

19/03/2022 06:00:00

Dal primo week end di marzo con migliaia di partecipanti giunti in città da diverse parti della Sicilia, al parco Villa Filippina a Palermo (piazza San Francesco di Paola 18), è stato allestito un mercato in perfetto stile londinese : Il “Camden market”, che unisce il vintage, con oggetti, abiti e vinili (in collaborazione con ModCafè e Modwear) ai prodotti artigianali e ai laboratori creativi per bambini, a cura di CreartEventi, al mercato dei contadini, ai piccoli concerti nell’area bistrot, ai pic-nic sul prato e all’area bimbi. Un grande successo per il mercato degli espositori che hanno venduto centinaia di abiti, oggetti e bijoux artigianali e vintage, dischi e vinili. L'area ristoro del Monsù di Villa Filippina ha accolto gli ospiti sia a pranzo che per l’aperitivo con la musica live di sottofondo, suonata dai migliori artisti e dj della scena palermitana. Successo per i laboratori creativi per bambini e gli eventi del Planetario e Museo astronomico che ha riaperto dopo i mesi di pausa causati dalla pandemia.



Il mercato è aperto il sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00

"Siamo entusiasti di questa ripartenza, che accoglie le famiglie nel nostro spazio verde, dove a fine marzo si svolgerà la grande ‘Festa di primavera’, il primo grande evento di Villa Filippina, con tanti partner importanti, per dei giorni ricchi di intrattenimento. Prima della stagione estiva, che vedrà sul nostro palco grandi momenti tra concerti, libri, spettacoli e gastronomia, fino al mese di ottobre", spiega Marcello Barrale, presidente dell’associazione Urania, che gestisce Villa Filippina.

Da dove proviene esattamente Camden Market?

Camden Market è un mercato situato nel cuore di Camden Town a Londra. Il mercato è di fatto un’attrazione turistica molto affollata, in particolare durante il fine settimana . Eˈ possibile trovare un po' di tutto: vestiti stra-usati, mobili indiani, lampade, vecchi dischi, oggetti improbabili e odori vari…insomma un mercato un po' alternativo.

A villa Filippina a Palermo, in questi giorni, è possibile immergersi nell’ atmosfera di questo tipico mercato londinese di cui è stato rispettato lo stile. Una piccola Londra all’interno della città di Palermo .Certo, nei mercati di Londra c’è un tripudio di colori e odori e soprattutto gente proveniente da tutte le parti del mondo, anche particolarmente eccentrica che ama ostentare…Forse i nostri mercati tipici di Ballarò , Vucciria e Capo sono diversi per molte caratteristiche ma anche da noi non mancano i colori, gli odori e la gente un po' bizzarra che nei nostri mercati va alla ricerca di qualcosa di originale e può anche trovarla, ma non solo…

I nostri mercati con l’arrivo degli stranieri sono diventati luoghi di incontro e di scambio di culture diverse. Se un tempo nei mercati palermitani le bancarelle erano piene dei nostri prodotti tipici , oggi, invece, basta fare un giro per le strade di Ballaro’ per vedere che nel mercato accanto ai banchi caratteristici con le primizie siciliane sono nati molti african market gestiti da ghanesi e negozietti indiani. Anche nei mercati tipici palermitani, insomma, si respira l’aria proveniente da culture e città diverse e se proprio manca quella londinese siamo stati capaci di ricostruirla nel cuore della città , attirando tanta gente che la ama e la apprezza.

Dorotea Rizzo