Il Rotary Club Trapani-Erice e il Progetto - Screening Diabete

21/03/2022 18:15:00

Il Rotary Club Trapani-Erice in linea con le vie d’azione del Rotary International - “Combattere le Malattie” in collaborazione con il Comitato di Quartiere Sant’Alberto, ha promosso per la giornata del 19 marzo2022, il progetto di prevenzione del diabete, programmando una giornata di screening diabetologico, presso lo Studio Medico Sociale Rotariano - Centro Sociale “Nino Via” di Trapani, avvalendosi della consulenza specialistica del dott. Domenico Greco, Endocrinologo, presidente della Associazione Medici Diabetologi – Sicilia e della Responsabile dello Studio Medico Sociale Rotariano, dott.ssa Teresa Albanese.

La giornata è stata dedicata a persone con problematiche diabetiche e condizioni di pre-diabete, abitanti nel quartiere Sant’Albero, eseguendo uno screening gratuito che prevedeva una somministrazione di test valutativi delle abitudini alimentari, valutazione del BMI, misurazione della glicemia e consulto con lo specialista.