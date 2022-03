Ciclismo: Il Marsala Team 2012 partecipa al circuito di Napola

21/03/2022 22:53:00

Dieci gli atleti del Marsala Team 2012 che hanno partecipato alla gara a circuito di Napola ieri, domenica 20/3/2022 - 4° Memorial Peppe Asta - organizzato dalla ASD Grasso-Villanti di Palermo. Nella gara il più veloce dei marsalesi è stato Gianpaolo Di Stefano che si è classificato 6° assoluto e 3° di categoria nella classifica Under 45. Gianpaolo Di Stefano ha centrato il suo primo obiettivo stagionale classificandosi in una posizione di tutto rispetto vista la caratura degli atleti in gara provenienti da ogni parte della Sicilia.

“Il 4° Memorial Peppe Asta mi ha regalato un inaspettato 6° posto assoluto tra gli Under 45 e un 3° posto di categoria.

Una medaglia di