Scomparso a 66 anni Claudio Corà, con lui la Pallacanestro Marsala andò in A2

22/03/2022 21:05:00

È scomparso a 66 anni Claudio Corà ex allenatore della Pallacanestro Marsala negli anni d'oro del basket lilibetano. Vicentino, classe 1956 coach di lungo corso, è stato un allenatore capace e competente, impossibile ricordare tutte le società maschili in cui ha allenato in serie B e C: Sassari, Bergamo, Matera, Marsala, Montichiari, Vigevano, Monopoli, Bassano, Padova, Vasto, Pescara, Ortona, Lanciano, Chieti. Nel 1991-1992 porta la Pallacanestro Marsala dalla B d'Eccellenza in A2 vincendo il proprio Play-Off contro la Celana Bergamo dopo uno spettacolare campionato che gli appassionati marsalesi del basket ricorderanno per sempre. In quella formazione giocava un altro grande Coach, Walter De Raffaele, Campione d'Italia nel 2017 con la Reyer Venezia tutt’ora in attività con i lagunari ed il pivot Amedeo Corbi scomparso nel 2005.