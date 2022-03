Sicilia, sottomarino russo nel mar Mediterraneo

22/03/2022 09:13:00

Il mar Mediterraneo è attualmente pericoloso. Un sottomarino nucleare russo si trova non lontano alle coste della Sicilia. La notizia proviene da CovertShores, testata che si occupa di tematiche militari navali.



Da settimane il sottomarino si trova in compagnia di una flotta ben “armata”. Il sottomarino nucleare, per il motore a fissione e non per la presenza di missili nucleari a bordo, potrebbe essere il battello d’attacco classe Akula lungo 110 metri e privo di missili con testata atomica.

Ci sono, sempre secondo la fonte sopra citata, almeno 10 mezzi militari navali nel Mediterraneo, alcuni più vicini alle coste siciliane di altri, come il sottomarino Squalo.

L’ipotesi più probabile è che i russi stiano monitorando le operazioni dei membri Nato, che in questi giorni era impegnata in esercitazioni a largo del porto di Taranto con tre portaerei: Truman, Charles De Gaulle e Cavour.

I mari del sud della Sicilia sono al momento considerati,“zona pericolosa”, visto che da oltre due mesi nel Mediterraneo orientale, ci sono navi e sottomarini russi. E poi quelli dei Paesi Nato, dalla Francia, dall'Italia.