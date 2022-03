Covid in provincia di Trapani. Sempre vuota la terapia intensiva. 11.642 positivi

22/03/2022 15:04:00

Resta stabile il numero degli attuali postivi al Covid19 in provincia di Trapani. Secondo quanto comunicato dall'Asp ci sono 11.642 positivi (ieri erano 31 in meno) a fronte di 1210 negativizzati. Dati che suggeriscono che in un giorno, sempre secondo quanto comunica l'Asp e da prendere con il grosso beneficio del dubbio, ci sono stati 1241 nuovi positivi accertati.

I guariti totali, dall'inizio della pandemia, sono 65.353 (64.143 ieri). Sono 593 i morti dall’inizio dell’emergenza Covid.

Da ormai due settimane non c'è nessuno ricoverato in terapia intensiva, sono 15 in terapia semi-intensiva (come ieri), 50 in degenza ordinaria (+4), 12 in Rsa Covid hotel (uguale).

Questa la situazione per città (tra parentesi il dato del giorno precedente): 2.524 positivi a Marsala (2.646), 1.547 a Mazara del Vallo (1.481), 1.381 ad Alcamo (1.265), 1.149 a Castelvetrano (1.193), 1.034 a Trapani (1.024), 585 a Partanna (585), 507 a Campobello di Mazara (517), 416 a Salemi (394), 376 ad Erice (362), 329 a Santa Ninfa (348), 310 a Petrosino (321), 287 a Castellammare del Golfo (302), 189 a Gibellina (193), 189 a Calatafimi Segesta (179), 168 a Pantelleria (177), 132 a Valderice (143), 122 a Paceco (121), 100 a Vita (55), 86 a Custonaci (87), 52 a Favignana (49), 49 a Salaparuta (58), 44 a Poggioreale (44), 35 a Buseto Palizzolo (32), 31 a San Vito Lo Capo (35), 0 a Misiliscemi (0).