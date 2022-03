Un compagno a 4 zampe l'emozionante progetto dell'Ass.ne Improntherapy con le scuole

22/03/2022 11:54:00

L'Associazione Culturale - Ricreativa Improntherapy continua ad operare all'interno delle scuole del trapanese. L'ultimo progetto svolto ha visto un'equipè di specialisti, coadiuvati da una tutor scolastica, recarsi presso l'Istituto comprensivo Luigi Sturzo-Asta per sei incontri della durata complessiva di 30 ore. Il gruppo di bambini coinvolto nelle attività ha condiviso aula, palestra e cortile esterno con "Un compagno a 4 zampe" o per meglio dire con due compagne: Kenya, labrador chocolate e Coco, samoiedo.

Fulcro del progetto è stato il lavoro sulle emozioni dei bambini. Con la guida degli operatori esperti, il gioco alla base delle attività e il supporto delle due pet, gli alunni hanno provato a riconoscere, comprendere e gestire il loro sentire e quello altrui.

"Il momento storico che stiamo vivendo, tra guerre e pandemie, sottopone grandi e piccini ad un forte stress" riferiscono i responsabili del progetto. "I bambini hanno bisogno di supporto emotivo e in questo i cani si sono sempre dimostrati ottimi alleati".

L'attività rientra nel progetto D.L. 41 comma 6 del Decreto sostegni.