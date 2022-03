Defibrillatori e informazione, il convegno del Vomere al Senato

24/03/2022 22:00:00

Venerdì 25 marzo, ore 10, “L’importanza dei defibrillatori per salvare vite. Il ruolo dell’informazione” è il tema del convegno

organizzato dal Vomere (il più antico periodico siciliano, uno fra i più antichi d’Italia con i suoi 125 anni di vita) d’intesa con Ordine Giornalisti Lazio e Associazione “Il Cuore di Andrea”, in programma il 25 marzo alle ore 10 presso la Sala Capitolare del Senato in Piazza Minerva 38.

Il corso, valido per i crediti formativi per i giornalisti è sulla piattaforma Formazione Giornalisti. Un focus per riflettere sull’importanza del defibrillatore a portata di cuore. Il caso del calciatore danese Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter ha acceso i riflettori sulla cardio protezione e l’importanza di una diffusione capillare dei defibrillatori perché la tempestività è importante. Prezioso, da alcuni anni, il contributo dell’Associazione “Il Cuore di Andrea”. Obiettivo: far crescere la consapevolezza dei media sull’importanza dei defibrillatori; un approfondimento su questo strumento che salva la vita perché non si ripetano più questi drammatici fatti.

Interverranno:

Dott. Guido D’Ubaldo Presidente Ordine Giornalisti Lazio, Caposervizio Corriere dello Sport

Prof.ssa Rosetta Martinez, già Primario Cardiologia Policlinico Umberto Primo Roma e Docente di Cardiologia La Sapienza di Roma; Prof. Giuseppe Capua Direttore del Servizio medicina e traumatologia dello Sport al San Camillo di Roma e Presidente della Commissione antidoping della FIGC; Senatrice Paola Binetti Componente Commissione Salute, Marialucia Pappalardo e Dott. Francesco Pappalardo (Direttore Biblioteca del Senato) rispettivamente Presidente e vice Presidente Associazione “Il Cuore di Andrea”.

L’Associazione, nata il 20 luglio 2018, per onorare in modo degno e duraturo il nome di Andrea Pappalardo scomparso prematuramente il 31 marzo 2017, persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, promuovendo

lo studio e la ricerca nel campo delle malattie genetiche del cuore, in specie di quelle aritmogene ereditarie.

Ubaldi Righetti ex calciatore con la Roma e allenatore; Dott.ssa Rosa Rubino Direttore de Il Vomere, consigliere nazionale Uspi (Unione Stampa Periodica Italiana). Evento in presenza sarà ripreso dalla web camera tv del Senato.