Calcio Eccellenza: il Mazara Calcio batte il Monreale e si avvicina alla salvezza diretta

28/03/2022 19:42:00

Ecco la cronaca del match e il tabellino della sfida Mazara-Monreale, valevole per la 27^ giornata del campionato di Eccellenza, girone A, terminata 3-1

In allegato alcune foto della gara.Buon lavoro

Secondo successo consecutivo per il Mazara che si impone per 3-1 sul Monreale. Di seguito la cronaca del match e il tabellino:

Primo tempo: Fase di studio nei primi minuti, con la squadra di casa che prova a far circolare il pallone e a costruire da dietro, mentre gli ospiti sono decisamente più attendisti. Al 9’ la prima chance su calcio d’angolo per i canarini, batte Costantino e Pirrello non riesce a deviare davanti alla porta. Otto minuti dopo, Melia fa tutto bene, salta due avversari ed entra in area, il suo destro però termina alto. Al 24’, Guaiana prova il sinistro, troppo debole per impensierire Ingrassia. È solo il preludio al vantaggio del Mazara che arriva un minuto dopo: filtrante di Melia per Guaiana che prova la conclusione, ribattuta di Ingrassia su Maniscalchi che ribadisce in rete. Dopo la mezz’ora il Monreale si fa vedere in area gialloblù, ma il cross dalla destra è troppo lungo per tutti. Al 39’, Elamraoui prova il sinistro che termina di un soffio a lato. Poco dopo, Bulades col destro impensierisce Ingrassia, abile a opporsi con una parata di puro istinto. Si va così al riposo sull’1-0.

Secondo tempo: Non ci sono cambi in avvio di ripresa e il Monreale entra in campo con un piglio diverso, per i palermitani ci prova Namio ma il suo sinistro termina a lato. Il Mazara prende le contromisure e al 55’ trova il gol del raddoppio. Lancio lungo di Pizzolato, Mendy lancia Elamraoui il cui sinistro è respinto da Ingrassia su Molinini che deposita nella sua porta. I canarini vanno vicini al tris con Bulades che di testa mette a lato e trovano il gol del 3-0 al 64’: Melia lancia Maniscalchi, entra in area e mette in mezzo per Mendy che deve solo appoggiare in rete. L’intensità dei gialloblù cala un po’ e al 77’ il Monreale accorcia: sugli sviluppi di un corner, D’Amore anticipa tutti e di testa batte Marino. Nel finale, Mazara vicino al poker in due occasioni: prima con Cardella il cui mancino all’84’ è bloccato da Ingrassia, poi al 92’ con Elamraoui che dopo un bel coast to coast spara alto. Dopo quattro minuti di recupero, arriva il triplice fischio dell’arbitro.

Il tabellino

Mazara: Pizzolato (74’ Marino), Bulades, Zerillo (52’ Enea), Di Peri (62’ Cardella), Pirrello, Punzi, Melia, Costantino, Guaiana (31’ Mendy), Elamraoui, Maniscalchi (67’ Pulizzi). A disp.: Chirco, Lombardo, Abbate, Badjie. All. Domenicali.

Monreale: Ingrassia, Vitrano (52’ De Cofano), Canzoneri, D’Amore, Zammitti, Rizzo, Molinini, Cervello, Gastone (56’ Saia), Dali (56’ Gnoffo), Namio. A disp.: Cannella, Mandalà, Ruggeri, Sidoti, Renda. All. Marramaldo.

Arbitro: Lorenzo Armenia della sezione di Ragusa

Assistenti: Marco Riccobene (Enna)-Filippo Luca Scannella (Caltanissetta)

Marcatori: 25’ Maniscalchi, 55’ aut. Molinini, 64’ Mendy, 77’ D’Amore

Note: Ammoniti: Canzoneri (Mon), Zerillo (Maz), Di Peri (Maz), Punzi (Maz), Zammitti (Mon), Pulizzi (Maz), Marino (Maz), Gnoffo (Mon), Pirrello (Maz). Recupero: pt 3’, st 4’.