Sicilia 2022. Cateno De Luca a Trapani. Per Musumeci la grana esercizio provvisorio

30/03/2022 06:00:00

Tappa dopo tappa Cateno De Luca, già sindaco di Messina, leader di Sicilia Vera, è in giro per le province siciliane, la sua è una candidatura certa per la presidenza della Regione, nessun passo indietro, anzi rilancia sperando che il suo competitor sia proprio l’uscente Nello Musumeci.



Oggi toccherà Trapani, De Luca a partire dalle ore 9.30 sarà presso il Cappellaio Matto coffee and drink, in corso Vittorio Emanuele.

Il movimento fondato da Cateno De Luca scende in campo e apre ufficialmente la campagna di tesseramento rilanciando l’organizzazione sul territorio. In programma anche alcuni incontri pubblici in diversi comuni della provincia.



Per De Luca il fallimento della giunta Musumeci è chiaro a tutti i siciliani, ritenendo che la sua formazione è quasi al 15% ma non è identificabile con uno schieramento di centrodestra e nemmeno con uno di centrosinistra. Trasversale ed indipendente, così sottolinea.

Le elezioni regionali si celebreranno ad autunno e l’attuale governo ha un altro problema da affrontare che è legato all’esercizio provvisorio: alcune norme sono state impugnate dal governo centrale.



Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha esaminato sei leggi di Regioni e Province autonome, deliberando d'impugnare la legge della Regione siciliana n. 1 del 21/01/2022, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022”, questa la nota arrivata da Palazzo Chigi.

La violazione riguarderebbe gli 81, terzo comma, e 117, secondo comma della Costituzione.

Gli uffici regionali hanno poi evidenziato che “nessuna delle norme impugnate ha refluenza sugli equilibri finanziari dell’esercizio provvisorio che rimane pertanto esente da censure da parte del Governo”.

Di grande pasticcio ha parlato il Partito Democratico: “Un governo regionale pasticcione che è riuscito a farsi impugnare persino l’esercizio provvisorio”.



Anche il M5S sottolinea che si tratta dell’ennesima impugnativa che subisce questo governo regionale:“Stavolta la mannaia cade sui provvedimenti che riguardano i lavoratori della Forestale e la proroga del contratto per altri due anni ai lavoratori ex Aras. Più volte ci siamo espressi ricordando al governo Musumeci che l’arte del prorogare sempre e comunque non porta buoni frutti e il Consiglio dei ministri ci ha dato la conferma: il percorso seguito dalla Regione è fallimentare, servono soluzioni diverse e non basta certo rinviare i problemi”, così il capogruppo all’ARS Luigi Sunseri.

LAGALLA. Roberto Lagalla ha firmato le dimissioni da assessore regionale. L'ex rettore di Palermo riconsegna così la delega all'Istruzione nelle mani del governatore Nello Musumeci. Nei giorni scorsi, Lagalla aveva annunciato di lasciare la giunta dopo avere deciso di candidarsi a candidato sindaco di Palermo, al momento sostenuto dall'Udc.