30/03/2022 18:47:00

Se non fosse stato per il disagio e il pericolo causato agli automobilisti, sarebbe stato pure bello vedere quel nastro di asfalto dell'autostrada colorato di giallo e rosso. Purtroppo non si trattava di una installazione artistica temporanea ma di limoni e delle loro cassette in plastica rosse cadute dal camion che li trasportava (foto Acireale Social).

E' accaduto questo pomeriggio sull'auto strada Messina-Catania nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre. Le auto in transito sono state costrette a far lo slalom e la circolazione si è rallentata di molto, visto che i limoni che hanno invaso la carreggiata l'hanno resa molto scivolosa, una volta schiacciati dai mezzi.

Sul luogo sono intervenuti gli uomini del Cas e gli agenti della polizia stradale per liberare la carreggiata e deviare e regolare il traffico.