Calcio Prima Categoria: Il Petrosino domenica farà visita all'Accademia Trapani

02/04/2022 21:14:00

Sfida contro la quarta forza del torneo.



Giornata numero ventitré nel campionato di Prima Categoria. Domani – domenica 3 Aprile alle 16 – si giocherà al “Roberto Sorrentino” Asd Accademia Trapani contro Petrosino. I trapanesi vengono da quattro vittorie di fila, l’ultima arrivata a Cornino nel derby contro il Custonaci. 39 i punti di Cammareri e compagni contro i 30 del Petrosino, una delle squadre più in forma del girone A con sette risultati consecutivi. Mister Amoroso invita alla massima attenzione: «Partita difficile, avversario impegnato su due fronti: Coppa Sicilia e campionato. Troveremo un avversario motivato; noi dal canto nostro dovremo fare la partita così come sappiamo e per come recita il nostro copione. Con grande rispetto verso chi affrontiamo noi dobbiamo guardare verso il nostro obiettivo che è chiaro. Fare una grande prestazione e cercare di ricavare il massimo, sapendo che Petrosino è motivato e organizzato. Il nostro obiettivo è sempre quello di regalare sempre emozioni a chi viene a guardarci: i ragazzi lo sanno, ci alleniamo per questo. Questa tappa è fondamentale per il nostro cammino e ci pone l'obbligo confermare quanto di buono fatto fino ad ora». All’andata terminò 2-2. Dirigerà l’incontro il signor Alberto Militello della sezione di Palermo.



I convocati: Agnello, Alì, Baboucarr, Basciano, Cammareri, Candela, Castiglione, Cosenza, Culcasi N., Culcasi S., Gambicchia, La Francesca, Minaudo, Mistretta, Nieto, Nolfo, Parisi, Rao, Riggio, Seculini, Tosto, Trapani.