La Sicilia Occidentale con "The Best of western Sicily” alla BIT di Milano

Tredici partner per promuovere il meglio della Sicilia Occidentale alla prossima edizione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in programma dal 10 al 12 aprile a Fiera Milano city. Si chiama “The Best of western Sicily” il progetto che vuole promuovere in maniera sinergica un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali mettendo insieme diversi partner, pubblici e privati, all’interno di un’unica area espositiva (padiglione 3 stand B16B28) realizzata e progettata dall’agenzia Feedback di Palermo in collaborazione con Telesud di Trapani. Città d’arte, escursioni outdoor, mare, ma anche cultura e tradizioni millenarie. La costa nord ovest della Sicilia è uno scrigno di tesori unici tutti da scoprire.

Sfruttando le sinergie già avviate in occasione dell’edizione 2020 della Bit il progetto quest’anno coinvolge i Comuni di Marsala, Partanna, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Erice, Pantelleria, Salemi, Alcamo, Castelvetrano, Contessa Entellina, Favignana-Isole Egadi, Liberty Lines e Federalberghi Trapani che presenteranno a giornalisti, viaggiatori e operatori del settore le strategie di promozione turistica, il calendario delle iniziative e le principali attrattive di questa area della Sicilia.

Si comincia domenica 10 aprile alle ore 10:30 con l’appuntamento dedicato al Comune di Salemi “Il borgo nel cuore della Sicilia Occidentale in cui innovazione e tradizione si incontrano”; alle ore 11:30 spazio al Comune di Favignana- isole Egadi con “Mediterraneo da godere” che metterà l’accento sull’arcipelago nel cuore del Mediterraneo tra mare e montagna e sul ruolo della divulgazione scientifica per aumentare la consapevolezza dei danni del “marine litter”; alle ore 12:30 il Comune di San Vito Lo Capo racconterà il venticinquennale del Cous Cous Fest e le direttrici dello sviluppo turistico tra mare, eventi e turismo outdoor; alle 14:30 l’appuntamento dedicato alle “Strade del tonno rosso di Sicilia”, un progetto per la valorizzazione dei territori e le attività legate al tonno rosso; alle 15:30 ”Marsala: cuore antico in un Mediterraneo di pace” a cura del Comune di Marsala; alle 16:30 la giornata l’appuntamento “Pantelleria, la Sicilia che non ti aspetti” a cura del Comune di Pantelleria. Il programma della Borsa internazionale del turismo prosegue lunedì 11 aprile alle 10:30 con “The Street of love: Alcamo, un viaggio tra "Cielo" e "Doc" a cura del Comune di Alcamo; alle 11:30 l’appuntamento “Erice, dai fasti della storia ad un futuro ecosostenibile. emozioni da vivere” a cura del Comune di Erice; alle 12:30 è il turno del Comune di Castelvetrano con “Selinus, la Sicilia extravergine”; il Comune di Castellammare del golfo alle 14:30 propone “Lo scruscio di Castellammare” mentre alle ore 15:30 si chiude con “Trasporti e turismo in sinergia per i territori” a cura di Liberty Lines. Chiudono il programma della Bit martedì 12 aprile alle ore 10:30 “Trazzere e gusto: Contessa Entellina un’emozione da vivere a cura del Comune di Contessa Entellina; alle 11:30 il “San Vito Virtual” a cura del Comune di San Vito Lo Capo con la partecipazione di Francesco Ferla e alle 12:30 “Partanna patrimonio culturale della Sicilia: percorsi archeologici, preistorici, antropologici, di arte moderna e contemporanea” a cura del Comune di Partanna.

Il progetto The Best of western Sicily sarà anche al centro di un food happening che si svolgerà al ristorante dell’oste e cuoco siciliano Filippo La Mantia al Mercato centrale di Milano: live cooking, racconti e alcune delle specialità del territorio saranno al centro di una serata che racconterà il meglio di un angolo di Sicilia mozzafiato.

Partanna "archeologica" alla Bit di Milano - “Partanna patrimonio culturale della Sicilia: percorsi archeologici, preistorici, antropologici, di arte moderna e contemporanea”. E’ questo il titolo della conferenza stampa di promozione del territorio che si terrà martedì 12 aprile alle ore 12.30 nell’ambito della Bit di Milano, nell’apposito stand di Fieramilanocity. Un evento importante all’interno della manifestazione internazionale che raduna operatori turistici e che si rivolge a un osservatorio qualificato per presentare l'offerta turistica di singole realtà di tutto il mondo. Il Comune di Partanna sarà presente alla Fiera nell’ambito del progetto The Best of western Sicily che mira a promuovere a Milano il brand della Sicilia occidentale.

Presenti per l’evento, che si svolge in forma di talk show, saranno il sindaco, Nicolò Catania, Valeria Li Vigni, presidente della Fondazione Sebastiano Tusa, Bruno Cora', storico dell'arte, critico d'arte e accademico italiano, presidente della Fondazione Burri, e Carlo Peretto, professore onorario dell’Università di Ferrara - Dipartimento Biologia ed Evoluzione.

La DMO Valle dei Templi presenta la Costa del Mito - La “Costa del Mito”, l'area archeologica più estesa al mondo con 150 km di di mari, bellezza, archeologia e storia , è stata presentata dalla DMO Valle dei Templi il 28 marzo, ad Agrigento, nella sede del Parco Archeologico della Valle dei Templi.

Il progetto di marketing territoriale di lungo periodo sarà presentato anche alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 10 al 12 aprile 2022.

“Costa del Mito” offre un’esperienza per chi ama archeologia e natura, storia e paesaggio. Un viaggio per filosofi del vivere bene. Una destinazione unica: chilometri e chilometri di spiagge dorate e calette deserte, tre parchi archeologici, sei riserve naturali, l’area monumentale archeologica e paesaggistica più grande al mondo.

A presentare il progetto sono stati i vertici del Distretto, il Presidente del Parco della Valle dei Templi Arch. Bernardo Agrò nella doppia veste di Direttore del Parco di Selinunte, i direttori dei Parchi Archeologici di Gela, Agrigento e i sindaci dei Comuni coinvolti.

Costa del Mito è la prima destinazione costiera di Sicilia.

Si rivolge ad un turista predisposto alle emozioni della conoscenza e dell’incontro, al benessere e al metafisico, tra realtà e infinito, tra Gea e Caos. È l’offerta di un’esperienza totale e immersiva che mette insieme cultura e natura lungo la fascia costiera centro-meridionale della Sicilia: il Parco Archeologico e Paesaggistico, uno dei più estesi al mondo, la Valle dei Templi ; poi Selinunte, con i suoi 350 ettari che incardinano l'area archeologica più densa di monumenti e con la unicità di affacciarsi al mare con i suoi antichi porti e i i cinque chilometri di itinerari interni con tematismi unici come le "Colture Culturali" con le quali attraverso i suoi prodotti grani antichi olii e vino, si puo "assaggiare l'Antichità" traguardando i magnifici tramonti sul mare; quindi, Gela, con l’Acropoli e le Mura Timoleontee di Capo Soprano ed Eraclea Minoa con il suo Antiquarium e il Teatro Greco proteso verso il Mar Mediterraneo. Quattro aree archeologiche per quattro città fondate da coloni greci e una storia di più di tremila anni raccolta ad Agrigento in uno dei musei più importanti d’Europa.