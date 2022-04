Regie Trazzere in Sicilia, il deputato Lombardo chiede un incontro con Musumeci per fare chiarezza

19/04/2022 17:10:00

Un incontro con il Presidente della Regione Musumeci affinché si faccia chiarezza sulle Regie Trazzere è stato chiesto dal deputato alcamese Antonio Lombardo e si decida se continuare con questo istituto. che presenta delle anomalie molto evidenti oppure se correggere questa situazione che crea in questo momento solo danni economici ai cittadini.

"Nei mesi scorsi è stato costituito il Comitato sulle Regie Trazzere di Sicilia, con lo scopo di fare chiarezza su una materia abbastanza complessa, problematica e peculiare della Regione siciliana - si legge in una nota di Lombardo -. Ci sono due decreti molto antichi che risalgono alla fine del 1700 e ai primi anni del 1800 che regolano l'istituto". La cosa anomala è che una delle due non si trova ed è proprio quella precedente nel tempo, quella che disciplina per prima le larghezze delle Regie Trazzere.

"Mi sono recato personalmente all'Archivio di Stato di Palermo dove ho appurato questa mancanza - continua Lombardo -. Ho depositato una richiesta a tutti gli Archivi di Stato della Sicilia, all'Archivio di Stato di Napoli, di Roma, a tutte le biblioteche più importanti, quella centrale di Palermo, della Regione siciliana, dell'Assemblea Regionale Siciliana, la Biblioteca centrale di Napoli e anche altre biblioteche minori: il documento non è presente. Infine, ho fatto una richiesta all'Ufficio regionale delle Trazzere, che è quello che applica queste norme, ed anche loro mi hanno risposto che non hanno questo documento".

L'istituto delle Regie Trazzere è basato su alcune norme giuridiche, di cui non c'è traccia. Questa è la prima anomalia. La seconda anomalia è che l'ufficio competente in materia di demanio trazzerale, del 23 agosto 1917 è stato abrogato dal decreto legge n. 200 del 22 dicembre 2008.

Il deputato alcamese così ha chiesto un incontro al Presidente della Regione Nello Musumeci. Se una proprietà privata del cittadino è attraversata da una di queste trazzere, per l’approvazione di progetti edilizi deve corrispondere un onere finanziario alla Regione, ma per Lombardo vi sono una serie di problemi di carattere formale e sostanziale su cui occorre fare chiarezza.