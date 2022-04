Ecco dove sono gli autovelox nel trapanese e in Sicilia fino a domenica 24 aprile

I divieti nascosti dalle bancarelle e l'auto sparita il Giovedì Santo a Marsala

Mai e poi mai avrei pensato di essere polemica nel giorno del Giovedì Santo… Ore 12 circa, parcheggio per pochi minuti la mia auto in via Mazzini per prelevare mio figlio da casa di un amico. Torno 10 minuti dopo e la mia...