Ciclismo: Si è svolta ad Erice la Prima Granfondo dei Comuni Elimo Ericini

26/04/2022 15:00:00

Sabato 24 aprile, per l'occasione, si sono riuniti ciclisti da tutta la Sicilia, entrando in griglia di partenza alle 8:30.





Alle 9:30 Francesco e Ninni Stella hanno dato il via. Sono scesi dal versante Nibali del parco ciclistico ericino come cicloturisti accompagnati dalle auto e motostaffette fino a raggiungere la via argenteria, la gara è iniziata proprio lì, in salita. Passando per il panorama percorrono la strada che li porta a Buseto per poi raggiungere Custonaci dove si aggiudicano il traguardo volante (n.41 Pasquale Ventrice Kratos Red) e scendono per raggiungere il tratto più arduo della gara, la salita del cavaliere. Raggiungendo Valderice. Giunti alla Fico la gara si divide : i ciclisti che percorrevano la mediofondo scendono giù da Via Argenteria e imboccando la salita di Sant'Anna affrontabdo la salita finale , 12 km di salita del versante Nibali del Parco Ciclistico Ericino ; I ciclisti che gareggiano per la granfondo invece scendono verso sinistra per tornare a Napola e risalire nel Busetano, per ripetere il giro e raggiungere nuovamente Custonaci e poi la salita del Cavaliere (pendenza massima 20%- pendenza media 14%) . Il primo assoluto a chiudere la granfondo è Giuseppe di Salvo (ex professionista) seguito da Stefano Bartolotta che ha tenuto testa durante la salita e gli ha permesso di gareggiare in difensiva . Terzo assoluto Granfondo Parisi Andrea. 1° Granfondo Giuseppe Di Salvo team GDS 1° Mediofondo Domenico Avallone team AreaBici. 1° Granfondo donne Savina Nitti team GDS 1° Mediofondo donne Monica Terzo team Monte Pellegrino