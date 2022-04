Trapani, torna "turisti per cosa?"

29/04/2022 00:00:00

Ritorna anche quest’anno Turisti per Cosa? Da 14 anni “turisti per cosa?” è un appuntamento importante per fare il punto sul turismo in Sicilia occidentale. Quest’anno sarà dedicato alla “ripartenza”. Cosa ci aspetta? Sarà una stagione migliore rispetto alle ultime due? Come sta cambiando il turismo nazionale e internazionale? Quali saranno gli scenari futuri? Il nostro territorio è pronto a recepire e ad adattarsi ai cambiamenti?

Il programma: saluti Mario Laudicina Presidente Lions Trapani; introduzione Paolo Salerno di Trapani welcome; a seguire gli Interventi di: Toti Piscopo Direttore Travelnostop; Salvatore Ombra Presidente Airgest; Rosalia D’alì presidente Distretto turistico Sicilia Occidentale; Paolo Valenti -II* vice Governatore Lions; Vito Corte architetto . Sono previsti Interventi di operatori del turismo, locali, nazionali. La manifestazione si terrà, venerdì 29 aprile, a Trapani presso la Chiesa di Sant’alberto in via Garibaldi, 68, alle ore 16.