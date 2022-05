Lunedì a Trapani il convegno "Aldo Moro e Piersanti Mattarella, l’impegno di due cattolici democratici"

07/05/2022 04:00:00

L’Unione Provinciale del MCL di Trapani – APS, insieme con l’Azione Cattolica Diocesana di Trapani, il C.I.F. -Centro Italiano Femminile- sezione di Trapani e l’Associazione “Don Bosco con i Giovani” di Trapani organizzano nella Sala Sodano del Palazzo comunale D’Alì, alle ore 17,30 del prossimo lunedì 9 maggio, il Convegno sul tema: “Aldo Moro e Piersanti Mattarella, l’impegno di due cattolici democratici”, nel 44° anniversario dell’assassinio terroristico di Aldo Moro.

Nella ricorrenza, infatti, del 44° anniversario dell’assassinio dell’on. Aldo Moro, per mano dei terroristi delle Brigate Rosse, la associazioni ecclesiali della Diocesi di Trapani si sono proposte di onorare la memoria e ricordarne insieme i meriti del Presidente della Democrazia Cristiana on. Aldo Moro, componente dell’Assemblea Costituente, più volte Parlamentare e Premier e Ministro del Governo nazionale, e quelli del suo “delfino” Piersanti Mattarella, anch’egli vittima del terrorismo ma di quello mafioso e nero, e le sue opere da Presidente della Regione Siciliana e da leader regionale della Democrazia Cristiana, entrambi protagonisti sulla scena nazionale ed internazionale per la loro attività politico-istituzionale, caratterizzante il pensiero cattolico democratico italiano.

All’iniziativa, patrocinata dal Comune di Trapani, parteciperà il Sindaco Giacomo Tranchida.

A moderare il Convegno sarà il giornalista di Telesud Fabio Pace, a relazionare sulla figura di Aldo Moro sarà il prof. Antonino Tobia, su quella di Piersanti Mattarella sarà l’On. Francesco Girolamo Giuliana, già parlamentare ed assessore regionale nonché collaboratore nella segreteria politica del Presidente Piersanti Mattarella, e Gaetano Genovese, già Assessore della Provincia Regionale di Trapani e figura di spicco dei cattolici democratici nella nostra provincia.

Per un saluto in rappresentanza delle rispettive Associazioni cattoliche interverranno Ubaldo Augugliaro dell’Unione Provinciale MCL di Trapani, Giorgio D’Antoni Presidente Regionale MCL Sicilia, Pina Piazza dell’Azione Cattolica della Diocesi di Trapani, Anna Maria Azzaro del Centro Italiano Femminile di Trapani e Davide Norrito dell’Associazione Don Bosco con i Giovani di Trapani.