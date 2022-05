Ancora selezioni di personale all'aeroporto di Trapani Birgi 

11/05/2022 18:03:00

Dato il successo della scorsa iniziativa si ripetono all'aeroporto di Trapani Birgi le selezioni per il reclutamento di assistenti di volo di Lauda Europe , compagnia aerea del Gruppo Ryanair si terranno in due sessioni, una alle 10 e l’altra alle 15, giovedì 12 maggio.

Nella precedente sessione del 4, 5 e 6 maggio l'85% dei candidati è stato ritenuto idoneo per accedere al corso di formazione.

Maria Cristina Civiletti, Head of Inflight Lauda Europe Ltd, presente al Vincenzo Florio per le selezioni ha commentato: «Su 150 persone intervistate ben l'85% ha ottenuto l'accesso al corso, preludio ad un posto di lavoro. Come Lauda Europe Ltd, compagnia del gruppo Ryanair - ha aggiunto -, siamo felici di aver dato questa opportunità ai ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di offrire sempre più possibilità di crescita lavorative, pianificando molti e molti altri corsi. E per me, che sono siciliana di origini, sono nata a Palermo, è una duplice soddisfazione».

«L’aeroporto serve anche a questo - ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra - Ospitare le selezioni per una compagnia importante a cui l'aeroporto guarda con interesse è un segnale per il territorio. Ringraziamo anche Enac che ha messo a disposizione i propri locali per ospitare i rappresentanti di Lauda».