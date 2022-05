Tommaso Macaddino è il nuovo segretario generale della Uil Trapani

11/05/2022 18:35:00

Tommaso Macaddino, 52 anni, di Mazara del Vallo è il nuovo segretario generale Uil Trapani. È stato eletto oggi all’unanimità in occasione del 18esimo congresso provinciale Uil Trapani “Le persone al centro: lavoro, sicurezza, diritti”.

Insieme a lui sono stati chiamati a far parte della segreteria provinciale Aldo Vaccaro, Vita Angileri, Giorgio Macaddino ed Eugenio Tumbarello. Tesoriere è stato eletto Giuseppe Tumbarello.

Ai lavori congressuali hanno preso parte, tra gli altri, il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri, il segretario confederale Uil Domenico Proietti, il presidente del Caf Uil Giovanni Angileri, la segretaria generale Uil Sicilia Luisella Lionti, il segretario generale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo e il segretario generale Uil Pensionati Sicilia Claudio Barone.

“Una delle tematiche principali a cui è stato dedicato il congresso odierno – afferma Macaddino – è la sicurezza sui luoghi di lavoro. Una tematica che la Uil a livello nazionale sta portando avanti con tenacia, affinché si raggiunga l’obiettivo zero morti sul lavoro. Questa tematica riguarda da vicino anche il nostro territorio se si pensa che nel primo trimestre del 2022, secondo i dati Inail, le denunce di infortuni sul lavoro sono state 525, contro le 431 nello stesso periodo dell’anno precedente. L’obiettivo si può raggiungere solo con maggiori controlli nei luoghi di lavoro, e con misure che puniscano chi non rispetta le regole. La Uil si farà promotore anche a livello territoriale delle istanze di maggiore tutela della salute dei lavoratori”.

“Il lavoro che la nuova segreteria porterà avanti – conclude - sarà in continuità con quanto fatto in questi anni. L’obiettivo è quello di raggiungere sempre nuovi traguardi per la tutela del lavoro e dei diritti delle persone, soprattutto di quelle appartenenti alle fasce più deboli, in tempi difficili come quelli attuali in cui pesano le conseguenze della pandemia non ancora terminata e gli effetti negativi del conflitto in Ucraina”.

A Macaddino gli auguri del segretario uscente Eugenio Tumbarello: “Nel solco della continuità rilancio il mio personale impegno nella Uil di Trapani e faccio i miei migliori auguri a Tommaso Macaddino e all’intero gruppo dirigente che guiderà la Uil di Trapani per i prossimi quattro anni”.