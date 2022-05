Casting aperti per la serie tv "I Leoni di Sicilia". Si cercano ragazze e bambini siciliani

13/05/2022 20:00:00

Proseguono le selezioni per la ricerca del cast che sarà impegnato nella serie tv "I Leoni di Sicilia", ispirata al romanzo best seller di Stefania Auci da cui prende il titolo, e diretta dal regista Paolo Genovese.

Prodotta dalla Compagnia Leone Cinematografica & Lotus Production srl, la serie si gira tra Roma e Palermo.

Tratta dal best seller di Stefania Auci, straordinario successo editoriale, la serie tv è una grande saga familiare.

La trama

Fuggiti da una Calabria troppo ancorata al passato, i fratelli Paolo e Ignazio s’inventano il futuro in Sicilia, dove a partire da una piccola, malmessa bottega, iniziano un'attività che il giovane Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà in un impero. Una storia di successo e di amori, che si svolge dal 1800 al 1861.

I casting sono curati Barbara Giordani e Marta Mancuso (U.I.C.D.), due casting directors di lunga esperienza nella ricerca di giovani attori per il cinema e la televisione in progetti nazionali e internazionali. Adesso dunque la ricerca si fa più ampia e si aprono le candidature sia dei bambini sia delle giovani ragazze, tra i 18 e i 22 anni, per i ruoli delle figlie Florio / Portalupi.

Ecco, nel dettaglio, i candidati che si cercano e i ruoli da interpretare per i quali non è necessario avere esperienze pregresse nel campo della recitazione.

- Per il ruolo di Vincenzo Florio da giovane si cercano ragazzi siciliani, tra i 17 e i 19 anni, magri, capelli castani e occhi verdi.

- Per il ruolo di Peppe Messina da giovane, si cercano ragazzi siciliani, tra i 17 e i 19 anni, dall'aspetto florido e un po' in carne. Capelli castani e occhi castani.

- Per il ruolo di Vincenzo Florio, da bambino, si cercano bambini siciliani tra gli 8 e i 10 anni, magri, con capelli castani e occhi verdi.

- Per i ruoli di Angela e Giuseppina Florio da bambine, si cercano ragazzine siciliane tra gli 11 e i 13 anni, di bell'aspetto, eleganti e con colori chiari.

- Per i ruoli di Angela e Giuseppina Florio da giovani si cercano ragazze siciliane tra i 18 e i 22 anni, eleganti, dai colori chiari.

Trattandosi di un progetto in costume d’epoca, è preferibile inoltre non avere piercing e tatuaggi in parti del corpo visibili (come avambracci, caviglie/polpacci, collo, volto); non avere rasature e/o doppi tagli; avere capelli di colore naturale.

Come inviare la candidatura

Per partecipare ai casting è necessario inviare una mail all'indirizzo ileonicasting@gmail.com indicando nell'oggetto il ruolo per cui ci si candida (ad esempio "Vincenzo Florio Bambino" e allegando i seguenti documenti:

- Una foto primo piano su sfondo neutro (no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare)

- Una foto figura intera su sfondo neutro (no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare)

- Dati anagrafici completi del candidato (cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza) nel corpo della mail;

- Due contatti telefonici nel corpo della mail

- Curriculum vitae artistico, qualora se ne è in possesso.

Il materiale deve essere soltanto allegato alla mail in file singoli. Non si accettano file inviati tramite Wetransfer, JumboMail, Google Drive o pdf.