18/05/2022 15:00:00

Un Museo del mare e delle attività marinare a Trapani. Il tema dell'incontro organizzato dall’Università del Mediterraneo per la terza età di cui è presidente Ignazio Aversa. E' intervenuto Luigi Bruno il quale da diverso tempo cerca di sensibilizzare istituzioni, organizzazioni e cittadini affinchè approfondissero la questione e creassero un punto di riferimento per la conservazione di beni e di storie attinenti le attività della marineria.

“Non è possibile – ha detto - che una città come Trapani che vive nel mare e del mare non abbia mai sentito “nei secoli” l’esigenza di realizzarne uno”. Diverse città, invece, più o meno grandi della Sicilia hanno costituito i loro Musei del mare e delle attività marinare, i quali, in maniera eccellente, sanno offrire uno spaccato della vita del mare e portare a conoscenza della gente l’esistenza di particolari momenti collegati alla sua esistenza. In Provincia di Trapani esistono soltanto il Museo del mare di Marettimo e il Museo Uzzaredru di Castellammare del Golfo.