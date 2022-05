I numeri del superbonus 110 in Sicilia 

22/05/2022 14:05:00

Superbonus 110%, in Sicilia sono stati già investiti già 2 miliardi su 11mila immobili.

In Sicilia, gli investimenti ammessi a detrazione ammontano a quasi 2 miliardi di euro (1,9 per la precisione), di cui 1,3 miliardi di euro per lavori già completati, per quasi 11mila immobili oggetto di interventi, come testimoniato dalle altrettante attestazioni depositate dai professionisti (le cosiddette asseverazioni). Gli ultimi dati sul Super Ecobonus 110% pubblicati dall’Enea, collocano la performance della Sicilia al sesto posto nazionale, ma non raccontano tutto.

Come evidenzia il report Enea, in Sicilia sono stati completati lavori per il 68,2% degli investimenti ammessi a detrazione, leggermente sotto della media nazionale che si attesta al 72,9%. Nell’Isola, in base alle asseverazioni depositate (in totale 10.949), il 65,4% dei fabbricati oggetto di interventi è costituito da edifici unifamiliari (807 milioni di euro di investimenti), il 15,1% da condomini (895 milioni di euro) e il 19,6% da unità immobiliari funzionalmente indipendenti (218 milioni). Queste ultime esprimono la quota minoritaria del totale di investimenti ammessi a detrazione, ma anche il tasso più alto di realizzazione dei lavori, pari al 76,9% degli investimenti stessi (si scende al 72,9% per gli edifici unifamiliari e al 61,8% per i condomini).

Aggiungendo all’importo degli investimenti l’ulteriore 10% per arrivare a quota 110, l’onere complessivo di cui lo Stato si farà carico attraverso il meccanismo delle detrazioni per gli interventi finora avviati in Sicilia è di 2,1 miliardi di euro complessivi, di cui 1,4 miliardi per detrazioni già maturate in relazione a lavori già conclusi.