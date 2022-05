Da Accardi a Zizzo, tutti gli scrutatori nominati per il referendum a Marsala

22/05/2022 07:00:00

Ecco tutti gli scrutatori nominati a Marsala per il referendum di domenica prossima 12 Giugno. La nomina è avvenuta da parte della Commissione elettorale, che ha proceduto per estrazione.

Gli scrutatori dovranno garantire la loro presenza il sabato 11 giugno dalle 16 per le operazioni preliminari, durante la votazione (prevista per domenica 12 giugno 2022 dalle 7 alle 23) e per le fasi di scrutinio che inizieranno subito dopo.

In ogni sezione elettorale ci saranno tre scrutatori (mentre ce ne saranno quattro nei comuni, come Erice e il piccolo centro di Petrosino, dove si vota anche per le elezioni amministrative).

Per gli scrutatori e segretari il compenso è pari a 104 euro (53 per i seggi speciali, cioè l'ospedale), con il compenso aumentato di 22 euro per ogni quesito, fino ad un massimo di 4 maggiorazioni.

In pratica il compenso per scrutatori e segretari nominati nei comuni in cui vi saranno solo i referendum abrogativi in questo caso dovrebbe essere di 192 euro.

Questo l'elenco dei nominati a Marsala.

Elenco Scrutatori in Ordine Alfabetico REFERENDUM 2022 by La redazione Tp24 on Scribd