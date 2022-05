23/05/2022 20:38:00

Nella giornata di oggi la "lupa di mare" ha avvolto Selinunte.

Chiamata in questo modo dai marinai, la “Lupa” è semplicemente della nebbia che si presenta in prossimità delle zone costiere, ma che con il suo particolare effetto, genera grande stupore per chi riesce ad osservarla.

La nebbia, molto rara, nasce dagli sbalzi di temperatura tra costa e mare, e dall'umidità.

L'immagine che vedete in questo articolo è stata segnalata dai lettori di Tp24 ed è presa dalla webcam del Paradise Beach Hotel di Selinunte.