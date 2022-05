23/05/2022 09:10:00

Il consiglio comunale dei lunghi coltelli. La seduta prevista per le 17,dopo 20 minuti d'attesa e richiesto a gran voce da un consigliere -Di Pietra-puntuale viene chiamato l'appello, ma non può essere svolta perché è assente il numero legale, the next appeal after one hour. L'inglese scolastico perché c'e una rappresentanza di strutture ricettive turistiche, all'odg c'è la tassa di soggiorno, ovviamente ci sono dei mugugni in aula ma decidono comunque di restare.

L'assemblea la prima del mese mariano, si è apre con un toccante ricordo del presidente Sturiano di Egidio Alagna ex deputato della repubblica e magistrato contabile, lo celebra, a ragione, anche il vicesindaco. Poi con le comunicazioni iniziano gli scontri. Passalacqua chiede un confronto con gli operatori e chiede la presenza in aula dell'assessore al ramo-O.Alagna-,la Genna replica che non è fattibile trattandosi di una riunione dove non è prevista la parola al pubblico, i due battibeccano e l'ex assessore domanda di non essere interrotto, per poi criticare aspramente Musumeci che si è preso il merito del rilancio dell'aeroporto e cita Tp24 che denuncia il disastro sanitario della città lilibetana ad opera del governo regionale, critica il silenzio dei deputati regionali del collegio trapanese di tutti i partiti, che loro sono i "lecchini politici" e invita i cittadini a ricordarsene alle prossime elezioni, altrimenti saranno delle pecore - testuali parole. Apriti cielo, Marino afferma che è importante lo siano tutti (servi). Ferrantelli a Passalacqua: "non siamo in un comizio elettorale e mi dispiace che il presidente non l'abbia interrotta". Sturiano che Musumeci ha il merito d'avere scelto Ombra. Orlando desidera che in aula ci sia l'assessore D'Alessandro che ha proposto l'aumento della tassa di soggiorno e dia spiegazioni di come verranno utilizzate le somme, Giacalone che nella commissione che presiede, affari generali, martedì 24 maggio il sindaco verrà audito e non è disponibile alla trattazione.

Anche N. Fici vuole sapere l'utilizzo dei maggiori proventi della tassa di soggiorno. Sturiano legge un messaggio ricevuto da un operatore turistico: "noi come strutture ricettive siamo venuti a sentirvi parlare dell'argomento tassa di soggiorno, abbiamo perso tempo per non sentire nulla a riguardo, forse non era argomento da parlare davanti ad un pubblico rappresentante delle strutture ricettive, comunque ringrazio la giunta comunale per l'attenzione e il rispetto che ci avete rivolto". Il presidente del consiglio ha risposto: non so chi vi abbia invitato per assistere alla trattazione della delibera in proposito, con lui dovete risentirvi, perché il provvedimento deve ancora terminare l'istruttoria nella commissione di merito, la stessa è stata convocata per martedì 24 maggio e non mi sembra che ci siano termini perentori, il punto è al numero 11 all'odg, prima ci sono altre delibere di questa che non ha terminato l'iter. E parte la caccia all'untore, colui che ha invitato gli operatori, che a detta del presidente potrebbe essere addirittura non un consigliere ma qualcuno che strumentalizza il comparto. Coppola ringrazia il presidente e afferma qualora fosse stato chiesto il prelievo avrebbe posto la pregiudiziale. Da profano chiedo: può essere un provvedimento non esitato essere inserito nell'odg? Se c'è immagino di sì. Se prelevato e respinta la pregiudiziale, e ciò è possibile, di che si disquisirà di briscola in cinque? Non si può concludere diversamente, pietas ,nell'accezione latina, perché la vostra prima patria è Lebum.

Vittorio Alfieri