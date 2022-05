Marsala: la situazione del "Paolo Borsellino" sempre più preoccupante, e non si fa nulla...

23/05/2022 06:00:00

L'ultima seduta di consiglio comunale a Marsala ha affrontato, tra le varie questioni, anche quella spinosa e preoccupante dell’ospedale Paolo Borsellino.

A sollevare dubbi il consigliere Rino Passalacqua, l’arrivo del presidente Nello Musumeci all’aeroporto di Birgi e le sue dichiarazioni sul nosocomio cittadino hanno creato ulteriore smarrimento: pare, infatti, e lo ribadisce in aula Passalacqua, che l’ospedale non potrà tornare funzionante in tutti i suoi reparti perchè la pandemia non è ancora finita: “Cari cittadini marsalesi per i prossimi anni non avremo l’ospedale. Se un cittadino ha bisogno di qualcosa non sanno dove ricoverarlo, non sanno in quale Pronto Soccorso portarlo”.

La situazione desta davvero preoccupazione, sono adesso mesi che lo si ripete ma pare non ci sia la volontà, politica prima di tutto, di migliorare questo aspetto della sanità marsalese, si strizza l’occhio a Musumeci, si lascia che una intera collettività viva una condizione di precarietà pur di non andare contro al riconfermato (forse) presidente.

Eppure le voci discordanti ci sono ma non vengono ascoltate, la sanità è ancora lottizzata da una politica che decide senza mai tenere conto delle istanze del comprensorio, questo vale soprattutto per la deputazione regionale che non ha sollevato un dito per tutelare davvero non le posizioni regionali o verticistiche ma quelle cittadine: “Dove sono i deputati del nostro territorio? Tutti servi sciocchi di questo presidente”, lo afferma sempre Passalacqua. Torneranno in campagna elettorale per le regionali, la risposta è semplice.

A dovere intervenire dovrebbe anche essere il sindaco, Massimo Grillo, il tutore della salute pubblica, nel frattempo al Paolo Borsellino ha riaperto il reparto di cardiologia.

Critico sul padiglione Covid Enzo Sturiano: “Stendiamo un velo pietoso, siamo stati tratti in un agguato. Mi auguro che a breve ci sia una soluzione, la pandemia va avanti non è finita”.

Dall’ospedale al parcheggio comunale, non c’è una cosa funzionante in questa città, eppure il consigliere Leo Orlando già nel 2020 aveva chiesto un intervento importante per mettere in sicurezza quell’area che oggi è vandalizzata, completamente al buio senza alcuna telecamera e difatti chiusa.