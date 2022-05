Calcio: l'Asd Accademia vince il campionato ed approda in Promozione

24/05/2022 09:54:00

Il massimo risultato al primo anno di attività. L’Asd Accademia Trapani nel pomeriggio ha scritto una pagina bellissima della sua giovane esistenza: i trapanesi sono ufficialmente in Promozione. L’Accademia conclude al primo posto, nonostante la sconfitta al Comunale di Villarosa, ottenendo il salto di categoria in virtù di una migliore differenza reti al termine del triangolare. Promosso anche il Villarosa; estromesso dalla corsa – almeno per il momento – iI Gemini che dovrà passare da un ulteriore scontro a tre.

Cronaca: Accademia con formazione tipo ma che deve rinunciare allo squalificato Graziano, sostituito da Minaudo al centro della difesa con Simone Culcasi. E’ Nicola Culcasi a rendersi pericoloso al 5’ con un tiro da distanza siderale. Soluzione non di molto alta sopra la traversa. Al 14’ la rete dell’Accademia: Agnello scodella in mezzo, buco di un difensore e soluzione facile facile sotto porta di Nolfo. Il Villarosa non ci sta e pareggia immediatamente con Cimino al 20’ bravo ad insaccare alle spalle un pallone su cui Mistretta nulla ha potuto. Brividi per gli ennesi al 22’ per il palo da posizione invitante di Agnello. L’attaccante locale però la ribalta al 31’ sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 42’ Mistretta evita il 3-1 su un tiro dalla distanza di Lo Dico. Nella ripresa, succede poco. All’89’ super gol di Ivo Basciano ma è Bangoura a firmare il nuovo e definitivo vantaggio. Al 92’ scatta la festa per entrambe le squadre.



IL TABELLINO



VILLAROSA CALCIO-ASD ACCADEMIA TRAPANI 3-2



Villarosa Calcio: Amico, Di Blasi, Ferrara, La Mattina (Di Salvo 48’), Kaba (Sollima 86’), Bangoura, Cordaro (Greco 78’), Camara, Cimino, Mardi (Rape 80’), Lo Dico. A disposizione: Matraxia, Livolsi, Laudani, Cocimano, Folisi. All. Folisi



Asd Accademia Trapani: Mistretta, Cammareri, Parisi, Minaudo, Culcasi N., Culcasi S., Cosenza (La Francesca 62’), Gambicchia (Samannà 72’), Nolfo (Riggio 69’), Castiglione S. (Basciano 51’), Agnello (Nieto 62’). A disposizione: Marsalona, Tosto, Candela, Trapani. All. Amoroso



Arbitro: Alberto Natale Amore di Ragusa



Reti: Nolfo 14’, Cimino 20’ e 31’, Basciano 89’, Bangoura 90’



Note: Ammoniti Parisi

Calci d’angolo: 6-1

Recuperi: 2’ st